القوى العاملة تجدد التحذير من أساليب النصب بشأن منحة العمالة

جدة - نرمين السيد - جددت وزارة القوى العاملة، التحذير من بعض أساليب النصب التى يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم الوزارة، من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بخصوص صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم.





وشددت الوزارة، على أنه لا صحة للاتصال بالمواطنين أو أرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة. وأكدت وزارة القوى العاملة، أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى " facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية " وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمى من هنا. وتقوم وزارة القوى العاملة، حالياً بحصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع فى مواقع عملهم بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية شاملة.

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