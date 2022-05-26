محمود محيى الدين: 100 مليون إنسان حول العالم يقعون فى براثن الفقر سنويا

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور محمود محيى الدين، خلال الاجتماع، أنه حان الوقت للانتقال من الأوراق حبيسة الأدراج إلى بحث حلول واقعية قابلة للتنفيذ لمعالجة أزمات المناخ لمناقشتها فى القمة المقبلة.

وأوضح أن العديد من الشركات وممثلو القطاع الخاص قطعوا تعهدات على أنفسهم باتخاذ خطوات فعلية للتصدى لمشكلات وقضايا المناخ، ولكن لم نشهد تغيرات جذرية منذ ذلك الوقت.

وأوضح رائد المناخ، أن قمة المناخ فى شرم الشيخ لن تكون للكلمات الرنانة ولكنها ستكون قمة لتنفيذ المشروعات والخروج بشراكات قوية بين الحكومات والقطاع الخاص.

وشدد محيى الدين على أهمية النظرة الشمولية للتصدى لهذه القضايا والبعد عن الحلول الضيقة، فمن الخطأ أن نتعامل مع الانبعاثات الكربونية فقط على أنها المسببة لتلوث المناخ.

وأكد أنه على دول البحر المتوسط أن تعمل على تحقيق التعاون الإقليمى من خلال مشاركات فعالة، مشيرا فى هذا الصدد إلى أهمية مصر باعتبارها همزة وصل بين دول البحر المتوسط والدول العربية والإفريقية نظرا لموقع مصر وقربها من الأقاليم الجغرافية الثلاثة.

كما شارك محيى الدين عبر تطبيق زووم، فى مؤتمر عقد بالجامعة الأوروبية فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح خلاله إن هناك وضع اقتصادى وسياسى عالمى يخيم على قمة المناخ 27 المقرر عقدها فى شرم الشيخ، مشيرا إلى إن التقارير الاقتصادية الدولية تشير إلى أن الوضع العالمى يشهد تهديدات عديدة مرتبطة بالتمويل واستقرار الوضع المالى المرتبط بزيادة الديون وتهديدات مرتبطة بمشاكل المناخ.

وأكد الدكتور محمود محيى الدين، إنه من الخطأ اختزال هدف التنمية المستدامة فى التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن هناك 70- 100 مليون إنسان حول العالم يقعون فى براثن الفقر سنويا منذ 2020 فى ردة عن التحسن والاتجاه النزولى لأعداد الفقراء لأول مرة منذ عام 1998، ولا يمكن التصور بأن حلول المناخ تعنى مزيدا من الفقر والبطالة.

وأوضح أن أزمة الطاقة بدأت قبل الحرب الروسية الأوكرانية واستمرت معها حيث زادت أسعار الوقود فى بعض الدول الأوروبية بنسبة 85% من مارس وحتى سبتمبر من العام الماضى، مشيرًا إلى أهمية الأبعاد التطبيقية للعمل المناخى بترجمة التعهدات فى قمة باريس إلى أفعال ومنها تعهد إنفاق 100 مليار دولار فى قمة كوبنهاجن، والذى لم يتم إنفاق سوى 79% منه بالإضافة إلى عدم الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أهمية البعد الإقليمى والتعاون وأن يكون مكملاً للحلول العالمية، وأيضًا البعد المحلى بالاهتمام بالأقاليم المحلية والمحافظات ومعرفة متطلباتها وكيفية وضع حلول لها.

وشدد الدكتور محمود محيى الدين، أهمية إيجاد حلول تمويلية لمشروعات المناخ، مشيرًا إلى أنه ليس من العدالة أن نصف عدد الأفارقة لا يحصلون على الكهرباء كما تدفع الدول الإفريقية والفقيرة غير المتسببة فى أزمات المناخ ثمن أخطاء الدول الغنية التى تسببت فى هذه الأزمات.

ودعا الدكتور محمود محيى الدين الجامعات للمشاركة من خلال الآلية التى تنسق لأعمالها الأمانة الفنية للجامعات ومؤسسات البحث العلمى التى تشرف عليها أكاديمية البحث العلمى برئاسة الدكتور محمود صقر بدعم كامل من وزير التعليم العالى والبحث العلمى.