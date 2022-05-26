«التضامن» تحصد جائزة الواحة الذهبية بالمهرجان الدولى للسينما البيئية

جدة - نرمين السيد - حصدت وزارة التضامن الاجتماعى جائزة الواحة الذهبية بالمهرجان الدولى للسينما البيئية بقابس فى دورته الرابعة والمقامة فى الجمهورية التونسية عن فيلم "ديارنا"، وتسلم الجائزة المخرج مهند دياب مستشار التوثيق المرئى بوزارة التضامن الاجتماعى.





فيلم "ديارنا" يتناول قصة سيدتين بمحافظة الفيوم بقرية تونس جعلا من الصناعات الحرفية مقصدا للسائحين وتمكين أبناء قريتهم اقتصاديا والارتقاء بفنهم حفاظا على تراثهم المصرى العربى الأصيل ودفعهم للمشاركة فى معرض ديارنا الذى تقيمه الوزارة. يذكر أن فيلم "ديارنا" حصد جائزة أفضل سيناريو بمهرجان يوسف شاهين العام الماضى وأن الوزارة لديها مكتبة فيلمية تضم 75 فيلما تسجيليا قصيرا يناقش أهم القضايا والبرامج التنموية التى تقيمها الوزارة.

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