محمد يحيى ناصف رئيسا للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارا بتعيين الدكتور محمد يحيى ناصف، أستاذ علم النفس التربوى، رئيسا للجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.





وقبل قرار التعيين، كان ناصف يشغل منصب أستاذ علم النفس التربوى ورئيس شعبة بحوث التعليم الفنى بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية.

ولد ناصف عام 1963، وتخرج فى كلية التربية جامعة الزقازيق عام 1986، وحصل على العديد من الشهادات منها: دبلوم خاص فى التربية وعلم النفس من جامعة قناة السويس، ماجستير فى التربية وعلم النفس من جامعة الزقازيق، ودكتوراه فى علم النفس التربوى من جامعة القاهرة.

وشغل ناصف العديد من المناصب بينها عميد شعبة بحوث المعلومات بالمركز القومى للبحوث التربوية، وعميد شعبة بحوث التعليم الفنى بذات المركز، والآن رئيسا للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وله عدد كبير من الأبحاث والدراسات، منها: إسهامات التعليم الفنى فى تفعيل مشروعات مبادرة حياة كريم لتحقيق التنمية المستدامة للأسرة المصرية 2022، وتصور مقترح لإسهامات وزارة التربية والتعليم فى تفعيل المشروعات القومية للخضرنة، وتصور مقترح لمنظومة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمى فى التعليم الفنى ولتدريب المهنى فى مصر فى ضوء خبرات بعض الدول.