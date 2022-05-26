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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /700179/وفد-التنسيقية-يشارك-في-احتفالية-bt100وتكريم-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين

شارك، وفداً من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس، في احتفالية bt100، والتي تمثل الحدث الاقتصادي الأهم والأكبر بمجتمع المال والأعمال في مصر، لتكريم القطاعات الاقتصادية التي ساهمت بدور فعال.

دوت الخليج

وفد"التنسيقية" يشارك في احتفالية bt100 .. وتكريم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وشهدت الإحتفالية، تكريم النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كأحد النماذج الناجحة.

وتأتي النسخة الخامسة هذا العام 2022 بعد نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة في العالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية لتحافظ على ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وفي ظل سعي مصر لتكريس ريادة التعبير عن جهود ورؤية الدول النامية في قضايا تغير المناخ من خلال تنظيم مصر قمة الأمم المتحدة لتغيير المناخ COP27.

وقد حظت الاحتفالية على مدار السنوات السابقة على رعاية مجلس الوزراء المصري ، تكليلًا لجهودها في دعم الشركات والأفراد المؤثرين في مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر وتسليط الضوء على انجازاتهم في مختلف المجالات والجهود المبذولة التي حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك تماشيًا مع خطى الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.

ونظمت احتفالية "bt100" تحت الرعاية الاستراتيجية لمجلة Business Today وهي المجلة الأكثر تأثيرا في مجال الاقتصاد والمال والاعمال على مدى 25 عام، وتنظمها شركة "POD" الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

وقد شهدت الاحتفالية في نسختها السابقة حضوراً لافتاً من العديد من الوزراء ونخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولي أكبر الشركات العاملة في قطاعات الخدمات المالية، والاستثمار، والبنوك، والصناعة، والعقارات.

ضم وفد التنسيقية، النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية كل من جهاد سيف، حنان وجدي، ريم القاضي، مؤمن سليم، محمد سالم، سالمان إسماعيل، مؤمن ممدوح، محمد مهني، ايهاب دعبس، وأسامه الرفاعي.