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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /700178/عمرو-القطامي-ترحيب-القوى-السياسية-بالحوار-الوطني-يؤكد-حرصهم-على-المشاركة-فى-صنع-مستقبل-أفضل-للوطن

أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، على أهمية الدعوة للحوار الوطني، التي أطلقها الرئيس السيسي وينتظر انطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة، قائلا: إن ردود الأفعال ناحيتها والتجاوب الهائل من مختلف التيارات والقوى السياسية، يؤكد حرص الجميع على المشاركة من أجل صنع مستقبل أفضل للوطن.

دوت الخليج

عمرو القطامي: الترحيب بالحوار الوطني يؤكد الحرص على المشاركة لصنع مستقبل أفضل للوطن

ولفت القطامي في تصريحات له اليوم، إلى أن الحوار الوطني إنجاز يحسب للقيادة السياسية، ويهدف للوصول إلى توافق وطني واسع في مختلف القضايا والملفات، مشيرا إلى أن ردة الفعل الهائلة تجاه دعوة الحوار وتضافر الجميع واستعدادهم للمشاركة بأوراق ورؤى، يؤكد تطلع الجميع له وتقديرهم التام لدعوة الرئيس.

وأضاف عضو البرلمان، أن الحوار الوطني يؤكد أن هناك تحديات لدى الدولة في الوقت الذي استعادت فيه قوتها وعافيتها بما يتيح لها فرصة فتح حوار واسع مع كل القوى والتيارات والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية في إطار الجمهورية الجديدة، التي يشيدها الرئيس، مشددا على مشاركة الشباب في فعاليات الحوار الوطني بكل قوة، خصوصا وأنهم يمثلون أكثر من ثلثي عد السكان في مصر.

واختتم النائب عمرو القطامي، بالتأكيد على أن الكل مدعوون للحوار الوطني والمشاركة في فعالياته، ما عدا من تلوثت أيديهم بدماء المصريين وحرضوا على العنف والقتل، فهولاء منبوذون شعبيًا وسياسيًا وعلى كافة المستويات.