البرلمان يحيل اقتراح نواب التنسيقية لإنشاء المجلس الأعلي لسلامة النقل للحكومة..الأسبوع المقبل

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /700177/البرلمان-يحيل-اقتراح-نواب-التنسيقية-لإنشاء-المجلس-الأعلي-لسلامة-النقل-للحكومةالأسبوع-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، احالة تقرير لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائبان محمود القط ، ومحمد عزمي بشأن إنشاء المجلس الأعلي لسلامة النقل.

دوت الخليج

البرلمان يحيل اقتراح نواب التنسيقية لإنشاء المجلس الأعلي لسلامة النقل للحكومة

يذكر أن لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، ، ناقشت الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط ، والنائب محمد عزمى بشأن "إنشاء المجلس الأعلى لسلامة النقل"، بحضور ممثلي الحكومة.

وأوضح النائب محمد عزمي لموقع دوت الخليج ، إن فكرة إنشاء المجلس الأعلي لسلامة النقل ليس كيان جديد، وأن هناك مجموعة من الإدارات داخل الوزارات المختلفة والهيئات التي تعمل علي نقل الأفراد أو البضائع، فضلا عن النقل البري والبحري والجوي، لافتا أن المجلس سيضم منطومة النقل بأكملها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه سيكون هناك معايير السلامة الدولية وستكون مناسبة للتطور الذي نشهده حاليا من طرق وكباري، لافتا إن أهمية المجلس تكمن في تحقيق السلامة الدولية وعمل استراتيجية واضحة لسلامة النقل علي مختلف الوسائل، مضيفا: مصر تصدر مختلف المنتجات سواء عن طريق النقل بالأنابيب أو عن طريق شبكات متطورة للكهرباء، وسيعمل المجلس علي تنمية قطاع النقل الذي تنشهده الجمهورية.