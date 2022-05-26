الإسبوع القادم...الشيوخ ينظر مشروع قانون مستقبل وطن بشأن قادرون بإختلاف..ويبدأ مناقشة خطة التنمية«صور»

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /700175/الإسبوع-القادمالشيوخ-ينظر-مشروع-قانون-مستقبل-وطن-بشأن-قادرون-بإختلافويبدأ-مناقشة-خطة-التنميةصور

تشهد جلسات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يومى الأحد والاثنين نظر تقرير لجنة الشئون المالية بشأن خطة التنمية للعام المالى 2022- 2023 وأيضا مشروع قانون النائب أشرف رشاد الشريف المحال من مجلس النواب بشأن صندوق قادرون بإختلاف.

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كما تشهد الجلسة أيضا إحالة عدد من الإقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى الحكومة والتى تمت مناقشتها باللجان النوعية بمجلس الشيوخ وتضم الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد السباعي ، بشـأن تنفيذ اسـوارحماية على جانبي المجارى المائية للترع (بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومن النائب زين الاطناوي، بشأن التضرر من ارتفاع أسعار اللحوم.

وتضم أيضا الإحالات الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب على عبدالرحمن مهران، بشأن تشغيل مسشتفي ابوتيج النموذجي مبادرة دعامة الحياة ومن النائب مؤمن معاذ بشـأن انشـاء مسـتشفي بمحافظة الوادى الجديد ومن النائب أحمد عبد الماجد الأحمر ، بشـأن التضـرر من توقف العمل بمسشتفي الرمد بقنا ومن أکمل نجاتی ، بشأن انشاء مسشتفى عام منطقة المقطم ومن النائب باسم الخواص، بشأن تسلم وزارة الصحة للرسومات الخاصة باستكمال إنشاء المسشتفى المركزى العام بمدينة العبور ومن النائب عمرو السعيد فهمى ، بشأن التضرر من عدم الإسناد والبدء في تنفيذ مشروع مسشتفي بشبيش المركزى.

وتضم أيضا الاقتراحات برغبة المقدمة النائبة هند جوزيف والنائب على مهران، بشـأن استكمال أعمال الترميم الخاصـة بقصـر إلكسـان باشـا لإنشاء متحف بمحافظة أسيوط ، ومن النائب محمد البنا، بشأن بناء فنادق عائمة حديثة بين الأقصروأسوان لخدمة السياحة ومن النائب سامح صلاح الشيمي ، بشأن ترميم وإعادة فتح مبنى سراى الحقانية بالإسكندرية.

الإسبوع القادم...الشيوخ ينظر مشروع قانون مستقبل وطن بشأن قادرون بإختلاف..ويبدأ مناقشة خطة التنمية

كما تشمل الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب عصام هلال ، بشأن اقتراح امتداد خط مترو الإنفاق بجنوب الجيزة (مركز أبو النمرس قسم الحوامدية ، مركز البدرشين ، مركز العياط ، مركز الصف مركز اطفيح) وإعادة تأهيل ورصف المدخل الشمالي والجنوبي لمحافظة الجيزة بالإضافة الى اقتراح من ثلاثة نواب وهم أحمد خشانة، وحافظ شوشة، النائب سيد عبده، بشأن تطوير سكك حديد السويس وكذلك الاقتراح من النائبين محمود فيصـل القط و محمد يحيي عزمى بشأن إنشاء المجلس الأعلى لسلامة النقل ، بالإضافة إلى الاقتراح المقدم من النائب احمد القناوى، بشـأن: استحداث حي ثالث بمدينة المحلة الكبرى ومن النائب عمرو السعيد فهمى والنائب احمد القناوى، بشان تفعيل قرار تحويل قرية بشبيش إلى مدينة وفصـلها عن مركز المحلة الكبرى.

وتضم أيضا الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشـأن بحث أسباب حسـاب وصـرف المستحقات المالية للمعلمين على أساس 2014 ومن النائب عمرو السـعيد فهمى ، بشـأن عدم تعيين 36 الف معلم من تعاقدات وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 2019/4/1 وحتى 2019/5/31 .