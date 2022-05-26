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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /700169/النائب-علاء-عابد-قناة-السويس-حققت-إنجازات-رغم-تحديات أزمة-كورونا-والسفينة-الجانحة

رحب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، باجتماع اللجنة اليوم الخميس لمناقشة مشروع موازنة الهيئة عن السنة المالية 2022/2023، مؤكدا أن ما تحقق من إنجازات بقناة السويس، رغم العقبات التى واجهتها ومنها جائحة كورونا وأزمة السفينة ايفرجرين، والحرب الروسية الأوكرانية، ورغم ذلك حققت إنجازات ضخمة، معلنا تأييد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لما يتم من أعمال تتعلق بتطوير قناة السويس.

دوت الخليج

الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة السفينة الجانحة

واستعرض النائب علاء عابد، جزء من مسيرة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مؤكدا أنه يعد من الشخصيات الهامة والمؤثرة فى القوات البحرية المصرية، حيث تخرج من الكلية البحرية (بكالوريوس العلوم العسكرية البحرية) فى 11 يونيو 1977 وحصل على العديد من الدورات منها دورة كلية الحرب العليا ، دورة أركان حرب تخصص، فرقة تخصص متقدم ضباط تنفيذيين.

علاء عابد يستعرض جزء من مسيرة رئيس هيئة قناة السويس

كما شغل العديد من المناصب الهامة منذ تخرجه من كلية العلومة العسكرية ومنها: قائد كاسحة ألغام بمجموعة الكاسحات إلى أن وصل لرئيس أركان بمجموعة الكاسحات، ثم رئيس أركان لواء مكافحة الألغام، وقائد لواء مكافحة الألغام، وقائدًا لقاعدة السويس البحرية، ثم قائدًا لقاعدة الإسكندرية البحرية، ثم مديرًا للكلية البحرية، حتى وصل لرئيس أركان القوات البحرية، ثم قائد القوات البحرية فى 11 أبريل 2015، وتقلد رتبة فريق فى 17 مارس 2016، ونائب رئيس هيئة قناة السويس فى 17 ديسمبر 2016، إلى أن وصل إلى رئيس هيئة قناة السويس فى 17 أغسطس 2019، كما حصل على العديد من الأوسمة ومنهانوط الواجب العسكرى منها الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة.

وتابع عابد: "وأيضا لو تحدثنا عن شحوط الباخرة "إيفر جيفن" فى مارس 2021، وتعويمها، والتى استطاع بحنكتة وخبرته الطوية على تحويل محنة السفينة الجانحة "إيفر جيفن" بعد النجاح الكبير فى تعويمها، إلى منحة لقناة السويس، التى أثبتت قدرتها الفائقة على إدارة الأزمات والتى شهد بها العالم كله وتم استئناف حركة الملاحة رسميا حركة الملاحة البحرية بقناة السويس فى كلا الاتجاهين".

وأضاف: "ثم قام الفريق أسامة ربيع بالتوصل إلى الإجراء القانونى المناسب الذى يضمن لهيئة قناة السويس تعويض ما تكبدته من خسائر جراء الحادث، حيث تمكنت قناة السويس من تعزيز ريادتها ومكانتها كشريان رئيسى وحيوى فى مجال الملاحة البحرية العالمية باعتبارها الممر الملاحى الأقصر والأسرع والأكثر أماناً، فى وقت تستمر فيها جهود التطوير وفق استراتيجية متكاملة وخطوات متوازية، لتعظيم عائدات عبور السفن وزيادة الحصة السوقية للقناة، وميكنة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية".

وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه من المعروف أنه تتعاظم أهمية القناة بقدر تطور وتنامى النقل البحرى والتجارة العالمية؛ حيث يعد النقل البحرى أرخص وسائل النقل ولذلك يتم نقل ما يزيد عن 80% من حجم التجارة العالمية عبر الطرق والقنوات البحرية ( التجارة المنقولة بحرا).