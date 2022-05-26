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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /700168/محافظ-القليوبية-يتابع-حملة-طرق-الأبواب-للتطعيم-ضد-فيروس-كورونا

دوت الخليج

وتأتي الحملة ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، واستهداف المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بالمنازل بكافة قرى المحافظة خلال الفترة من 22 مايو الجاري إلى 9 يونيو 2022، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا بين قطاعات وفئات الشعب المختلفة والحد من الأعراض والمضاعفات الخطيرة للمرض والوصول إلى الأشخاص المستحقين التطعيم.

وأكد المحافظ، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحماية المواطنين والاهتمام بالقطاع الصحي والتي يعد من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مؤكداً على فاعلية وأمان جميع اللقاحات المتوفرة للوقاية من فيروس كورونا.

محطات الأتوبيس

وأوضح محافظ القليوبية، أن مديرية الصحة بقيادة الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية تقوم بالتطعيم عن طريق 750 فرقة منتشرة في كل مكان بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية بالمحافظة ومواقع التجمعات “محطات السكك الحديدية ، محطات الأتوبيس ، الأسواق ،الجامعات”، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوى الهمم تسهيلا عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف الذي يصل إلى 1 مليون و 200 ألف مواطن.

نشر التوعية بكافة الطرق الممكنة

وأضاف المحافظ، أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة قامت بتنفيذ خطة لنشر التوعية بكافة الطرق الممكنة والإعلان عن الحملة وتعليق لافتات في الشوارع والميادين العامة ووضع بالونات وبوابات في الميادين والإذاعة عن طريق مكبرات الصوت بسيارات الثقافة الصحية والمساجد والمدارس والنشر عن طريق الإذاعة المحلية والموقع الرسمي للمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الإجتماعى، لحث المواطنين على المشاركة والإسراع في اخذ اللقاح. وناشد محافظ القليوبية المواطنين بالاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد.

تخصيص خطوط لتلقي شكاوي المواطنين

وأعلن الهجان عن تخصيص بعض الخطوط لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع عن طريق رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع عن طريق رقم ( 01119992624 ) أو الخط الساخن للمحافظه (114) بالإضافة إلى رقم غرفة الغرفة الوقائية بمديرية الصحة بالقليوبية (0133222859) أو رقم ( 0133230296 ) او عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" ورقم وزارة الصحة والسكان (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".