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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /700167/تعيين-الدكتور-أسامة-بلبل-لمدة-ثلاث-شهور-وكيل-صحة-الغربية

قرر الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، تعيين الدكتور أسامة بلبل وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة الغربية، خلفا للدكتور عبد الناصر حميدة، وذلك لتسيير الأعمال لمدة ثلاث شهور.

دوت الخليج ومن جانبه هنأ الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، الدكتور أسامة أحمد بلبل لتكليفه وكيلا لوزارة الصحة بالغربية لمدة ثلاث أشهر خلف له ، متمنيا له دوام التوفيق والسداد . تقدم جميع العاملين بديوان عام مديرية الصحه بالغربية بالتهنئة كما تقدم جميع العاملين بديوان عام مديرية الصحه بالغربية بالتهنئة إلى الدكتور عبد الناصر حميدة لبلوغه سن التقاعد والذي ضرب أروع الأمثلة في الجد والإجتهاد والعمل الدؤوب طوال فترة عمله داخل قطاع الصحة بمحافظة الغربية ومساهمته البناءة في تحسين مستوي الصحة من خلال متابعته المستمرة للعاملين بالمنظومة الصحية وتطويرها وذلك حرصا منة على ترسيخ قيم الوفاء والعرفان بالجميل وإيمان منة بالدور الذي يقدم لخدمة الوطن ، ومسيرة عطاء إستمرت لسنوات طويلة داخل محافظة الغربية لتمثل رساله لكل من يؤدي واجبه على الوجه الأكمل أنه سيظل في ذاكرة المؤسسة التي عمل بها ولن تنساه طالما أدي واجبه بإخلاص .

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