انت الان تتابع تفاصيل خبر "رفضت خيانة زوجها مقابل شقة فاخرة وأرادت زيارة منير قبل وفاتها".. لمحات من حياة فايزة كمال في ذكراها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /700163/رفضت-خيانة-زوجها-مقابل-شقة-فاخرة-وأرادت-زيارة-منير-قبل-وفاتها-لمحات-من-حياة-فايزة-كمال-في-ذكراها

يصادف اليوم الخميس الموافق له 26 مايو ذكرى وفاة الفنانة فايزة كمال التي كانت من أجمل فنانات جيلها وتميزت بملامحها الراقية لتصنف واحدة من جميلات الدراما المصرية.

دوت الخليج يرصد أسرار في حياة فايزة كمال

أسرار فايزة كمال

اسمها فايزة محمد كمال من مواليد مدينة الكويت، وكانت قد التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخصصت في مجال الديكور عقب رفض والدها دخول قسم التمثيل، وكانت بدايتها من خلال عمل يحمل اسم "العدل والتفاح". يشار أن فايزة كانت قد تزوجت المخرج المسرحي مراد منير، وأنجبت ابنين هما يوسف وليلى، وقال زوجها بعد وفاتها إن زوجته رفضت خيانته مع أحد المنتجين العرب مقابل شقة فاخرة.

وأوضح أن هذا الأمر جعل هذا المنتج يحاربها فنيًا، مما أدى إلى عدم التعاقد معها على أي عمل لفترة استمرت لسنوات، ثم أصيبت بسرطان الكبد ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014.

يذكر أن الفنانة الراحلة فايزة كمال أصبحت الحصان الرابح لدى المخرجين حيث كانت تشارك في نوعية الأدوار التي تتطلب تلك المواصفات التي كانت تتميز بها ومن أهم الأعمال التي ظهرت بها "المال والبنون" و"أم الصابرين"، و"الإمام الشافعي" و"ملكة في المنفى" "الإمام الغزالي"، “حكايات البنات”، و"أولاد الأكابر"، “نافذة على العالم”.

زواج فايزة كمال

وكان قد كشف زوجها تفاصيل أول لقاء جمعهما وقال: “أثناء مشاركتها في مسرحية الملك هو الملك مع الفنان محمد منير؛ راهني صلاح السعدني أنها ستكون أسوأ ما في العرض.. ولكنني كان لدي تأكيد على موهبتها وقدراتها الفنية، وكسبت الرهان وكان عبارة عن زجاجتي (ويسكي)”.

وتحدث المخرج المسرحى مراد منير عن تفاصيل علاقته هو وزوجته بالكينج محمد منير، وأوضح خلال حوار له أنه تعرف على زوجته الراحلة عندما قامت ببطولة مسرحية الملك هو الملك واقترح هو ومخرج العمل أن يزوجا فايزة كمال للكينج منير ، وعندما عرضا الأمر على منير قال:" مينفعش دي بنت ناس وأنا بتاع بنات".

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وأوضح المخرج مراد منير أن الفنانة الراحلة فايزة كمال طلبت رؤية الكينج منير قبل وفاتها وعندما اشتد بها المرض، لكنه لم يزرها ولم يحضر عزائها، وعلق زوجها قائلًا: “هو مجاش عزاء فايزة لكن أعتقد انه مقدرش لأنه كان بيعزها جدا جدا وكانوا أصدقاء.. هى كانت عاوزة تشوفه قبل وفاتها وكلمته وهى فى المستشفى وقالت له أنا حاسة إنى ماشية”. وأضاف: “وأعتقد إنه خاف ولم يتحمل لأن أنا لو صاحبى كلمني وقاللى انا حاسس انى همشى، هخاف أشوفه، ومنير قلبه رهيف جدا قلب عصفور وده بيظهر فى صدق غناه".