حبس ممرض انتحل صفة طبيب بالغربية

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - قررت نيابة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الخميس ،حبس متهم ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه داخل مستشفى الطوارئ بجامعة طنطا، لقيامه بالنصب على المرضى وانتحال صفة طبيب، والشروع في إجراء الكشف الطبى على بعض المرضى، داخل مستشفى الطوارئ الجامعى بمدينة طنطا، 4 أيام على ذمة التحقيق.

دوت الخليج

بدأت تفاصيل الواقعة عندما دخل شخص لمستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا مرتديا البالطو الأبيض مدعياً أنه طبيب جراح وأستاذ مساعد بكلية الطب، وشرع في الكشف على أحد المرضى لكن بعض الأطباء ارتابوا فيه وهو يقوم بفحص بعض المرضى، فتم على الفور إبلاغ نقطة شرطة المستشفى، وباستجوابه تبين أنه عاطل وليس طبيب.

النيابة العامة

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا، يفيد بتمكن النقيب محمد تعلب رئيس نقطة شرطة المستشفى الجامعى، من ضبط "ط ا ب" 33 سنة، بدون عمل، وبحوزته سماعة طبيب، وكمية حقن مختلفة الأنواع، وتحرر المحضر رقم 17079 جنح أول طنطا، وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.