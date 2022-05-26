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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /700158/بتكلفة-324-مليون-جنيه-تنفيذ-3911-مشروعا-ضمن-مبادرة-مشروعك-بالقليوبية

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، أن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 3911 مشروعًا بإجمالي تكلفة 324 مليون جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتمويل عدد من المشروعات المتنوعة، وتم توفير فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

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وأضاف المحافظ أن مركز ومدينة شبين القناطر جاء فى المركز الأول حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 896 مشروع بقيمة تمويل 310 مليون جنيه يليه مركز ومدينة طوخ حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 877 مشروعًا بتمويل بلغ 164 مليون جنيه.

منح القروض والتيسير على المتقدمين

ووجه المحافظ القيادات التنفيذية بالمحافظة بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجله التنمية بالمحافظة.

توفير فرص عمل للشباب

وأوضح أن برنامج مشروعك يساهم في القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد فى عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل توفر له حياة كريمة وتحسن مستوى معيشتهم وتساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة مجالات العمل .