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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /700156/النائبة-غادة-عجمي-تهنئة-الرئيس-السيسي-لشعوب-القارة-السمراء-بـ-يوم-إفريقيا-تعكس-اهتمام-مصر-بها

أشادت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، نائبة المصريين بالخارج، بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجموع الشعب الإفريقي بمناسبة الإحتفال بيوم إفريقيا، لافتة إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية وهو يحرص على دعم التعاون المشترك بين بلدان لقارة السمراء.

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النائبة غادة عجمي تشيد بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجموع الشعب الإفريقي

وقالت "عجمي" في تصريحات خاصة لـتحيا مصر، إن الدولة المصرية تعمل على نقل تجربتها فى التنمية والمشروعات القومية لافريقيا حتي تنعم وشعوبها بالرخاء، من خلال انشاء العديد من المشروعات المصرية ببعض الدول الافريقية، فضلا عن ربط القارة بثرواتها لتطوير المشروعات بداخلها.

وأكدت نائبة المصريين بالخارج، أهمية وجود مصر داخل قارة إفريقيا، كداعم لإفريقيا وشعبها، مشيرًة إلي اهتمام العالم في الاوانة الأخيرة بتغير النظرة السلبية لموقع إفريقيا، وايضا الاستفادة من ثرواتها، حيث يعمل علي التنمية العلمية والعملية والاقتصادية، في الداخل والخارج.

الرئيس يهنئ الشعوب الإفريقية بـ يوم إفريقيا

وكان قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جموع الشعب الإفريقي بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا.

ونشر الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «أهنئ جميع الشعوب الإفريقية الشقيقة، بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا».

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: هذا اليوم الذي يمثّل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهدٍ جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترَك بين دول قارتنا.

وأكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي: وفي هذه المناسبة، أؤكد أن مصر ستظل تسعى جنبًا إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها.

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي: وها نحن اليوم، نخطو خطواتنا الثابتة نحو إيجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها، وتبث ثقافة الحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم، فكل عام وشعوب إفريقيا في تقدم واستقرار وازدهار.