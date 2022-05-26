استلام 161 ألف طناً من القمح بالصوامع والشون ببنى سويف

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /700154/استلام-161-ألف-طنا-من-القمح-بالصوامع-والشون-ببنى-سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، عن استلام 6421طناً من القمح بصوامع وشون المحافظة، ليصل إجمالي الكميات الموردة إلى161 ألف و191 طناً ،منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، بنسبة 70% حتى الآن، من المستهدف توريده هذا الموسم 230 ألف طن.

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وأشار المحافظ إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، ومؤكدا على انتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي ،الذي يعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، وأن تقوم لجان الإستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد ، منوهاً عن تعليماته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين ، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك" على مستوى أماكن الاستلام والتوريد بالصوامع والشون.

انتظام أعمال توريد القمح

من جهته أشار وصفى إلى انتظام أعمال التوريد بنطاق المحافظة ،والتي تشهد حالياً تزايداً ملحوظا وإقبالاً من قبل الموردين والمزارعين على الصوامع والشون لتوريد المحصول، خاصة مع انتهاء عملية الحصاد ،لافتاُ إلى توجيهات المحافظ بتقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم اللوجستي لضمان توريد أكبر كمية من المحصول، مع تكثيف المتابعات الميدانية من رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع التموين والزراعة في المرور على كافة مواقع العمل للتأكد من الالتزام بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

يُذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة قد بلغت 128 ألف و649 فداناً بمستهدف توريد 230 ألف طن هذا الموسم ، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة