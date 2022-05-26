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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /700171/طالع-موعد-صرف-مرتبات-شهر-يونيو-2022-والمعاشات

مع نهاية شهر مايو، بدأ أصحاب المعاشات والمرتبات في البحث عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022، بعدما قررت هيئة التأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر يونيو 2022.

دوت الخليج

صرف مرتبات شهر يونيو 2022 للموظفين

كانت وزارة المالية قد حددت عدة أيام لصرف مرتبات ومعاشات شهر يونيو 2022، وتقسيم الوزارات والجهات والهيئات التابعة لها لمنع التكدس وتسهيلًا على المواطنين.

وبدأ العديد من في البحث عن مواعيد صرف المعاشات والتأمينات شهر يونيو 2022، والأماكن المتاحة لصرف مرتبات شهر يونيو 2022 لجميع موظفي الدولة.

معاشات ومرتبات شهر يونيو

بدأت بعض الجهات الحكومية في صرف مرتبات شهر يونيو 2022، منذ يوم الإثنين الماضي 23 مايو 2022، في حين من المفترض أن يتم صرف مرتبات ومعاشات شهر يونيو 2022 لعدد من الوزارات وجهات العمل على مدار يومي 25 و26 مايو.

طرق صرف معاشات ومرتبات شهر يونيو 2022

أوضحت هيئة التأمينات، أنه يتم صرف مرتبات شهر يونيو 2022 عن طريق ماكينات الصراف الآلي الخاص بالبنوك المصرية كذلك ماكينات البريد المصري والمنتشرة بمحافظات القاهرة، كما يمكن لأصحاب المعاشات صرف مرتبات ومعاشات شهر يونيو 2022 من خلال المحافظ الإلكترونية، كذلك متاح صرف مرتبات شهر يونيو 2022 من خلال ماكينات فوري،

جدول ومواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022

- يتم صرف معاش شهر يونيو 2022، يوم 1 و2 يونيو لأصحاب المعاشات أقل من 1000 جنيه.

- يتم صرف معاش شهر يونيو 2022، يوم 3 و4 يونيو لأصحاب المعاشات الأكثر من 1000 جنيه والأقل من 2000 جنيه.

- يتم صرف معاشات شهر يونيو 2022، يوم 5 و6يونيو لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه.

بطاقة ميزة لصرف مرتبات شهر يونيو 2022

أعلنت التأمينات الاجتماعية أنه سيتم صرف معاشات ومرتبات شهر يونيو 2022 عن طريق كارت ميزة، حيث أصدرت تعليميات وتحذيرات لأصحاب المعاشات بضرورة تحويل بطاقات صرف المعاشات «البطاقة الزرقاء» إلى بطاقة كارت ميزة والتي ستنتهي في يونيو 2022.

خطوات استخراج كارت ميزة لصرف معاشات ومرتبات شهر يونيو 2022

أوضحت الهيئة أن استلام كارت ميزة لا يستغرق أكثر من 3 دقايق، حيث يمكن لأصحاب المعاشات التوجه إلى أحد البنوك التالية ( بنك مصر - البنك الأهلي المصري - بنك التعمير والإسكان - البنك العربي الإفريقي الدولي - بنك الإمارات دبي الوطني - بنك القاهرة - المؤسسة العربية المصرفية - المصرف المتحد» واتباع الخطوات التالية:

1- تقديم طلب لخدمة العملاء لاستخراج كارت ميزة مع تقديم الرقم القومي.

2- تحديد نوع كارت ميزة المراد استخراجه.

3- ملء نموذج الطلب.

4- تحديد المبلغ المراد شحن الكارت به.

5- دفع تكلفة الكارت ومبلغ الشحن لأحد موظفي الخزينة.

6- انتظار استلام الكارت.