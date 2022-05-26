القوي العاملة : اليوم.. البت في 693 طعنا في 20 محافظة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 01:29 مساءً - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات النقابية العمالية، أنه من المقرر اليوم الخميس البت في 693 طعنا علي أسماء المرشحين في الانتخابات النقابية العمالية علي مستوى 20 مديرية القوي العاملة بالمحافظات من إجمالي 27 مديرية، حيث لم يتقدم في 7 مديريات الطعون علي أسماء المرشحين ، وسوف يقوم المستشارين رؤساء اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات بالنظر في هذه الطعون .

وأكد الوزير ، أن اللجان المشرفة الانتخابات النقابية العمالية مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج ، وأن كل من يتقدم بطعن علي الأسماء المرشحة يتم دراسته من قبل القاضي ، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

وقال سعفان : إن أنه من المقرر إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦ - غدا وبعد غد (الجمعة والسبت 27 و28 مايو الجاري) وتشمل 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف .

وأشار الوزير إلي أنه من المقرر أن تجري الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها يوم 29 مايو الجاري بمواقع العمل المختلفة ، ويوم 30 من نفس الشهر لباقي اللجان، وذلك تحت إشراف قضائي كامل ، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوي الشأن 31 مايو، والبت في التظلم أول يونيو 2022 ، وإيداع الأوراق بمديريات القوي العاملة يومي 2 و3 يونيو المقبل .