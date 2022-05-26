فعاليات البرنامج التدريبي علي مكافحة العدوى بمراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 01:29 مساءً - فى إطار سعي الهيئة العامة للرعاية الصحية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة، والوصول إلى التكلفة العادلة للخدمات المقدمة، وربطها بالمعدلات المعيارية لتكلفة الخدمات الطبية لتقديم أفضل رعاية صحية وفق أحدث الممارسات العالمية.

????تم عقد برنامج تدريبي لمسئولي مكافحه العدوي بالمستشفيات والمراكز الطبية ووحدات طب الأسرة التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك بالتنسيق مع إدارة التدريب والتعليم الطبي المستمر بفرع الهيئة بالأقصر .

????استهدف التدريب 80 متدربًا من مسئولي مكافحة العدوى بالوحدات والمستشفيات، إضافة إلى أطباء وتمريض الحضانات بالمستشفيات التابعه لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

???? ارتكز التدريب على محاور أساسية أهمها:-

■المبادئ العامة لعلم الأوبئة، و التي يمكن أن تتسبب في العدوي من المنشأت الصحية .

■إلتهابات مجرى الدم .

■الإلتهاب الرئوي .

■عدوى الموقع الجراحي .

■سياسة المضادات الحيوية.

■الكائنات الدقيقة المسببه للعدوي للأطفال حديثي الولادة.

■أماكن العدوي.

■ روتين العناية بحديثي الولادة.

■ طرق منع انتقال العدوي بالحضانات .

■ طرق تحسين الجهاز المناعي لدي حديثي الولادة.

كما شمل التدريب مناقشة مع المتدربين .

????قام بالتدريب:-

▪️د عمر طلحة _ مدير إدارة مكافحة العدوى بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

????التدريب تحت إشراف:

▪️د. هبة عويضة_ مدير إدارة التدريب و التطوير بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

▪️د. شيماء كمال_ مسئول إدارة التدريب والتعليم الطبي المستمر بفرع الهيئة بالأقصر.