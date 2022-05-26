جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، ونظم المحاضرة والورشة من شركة Hitec Solutions وlaser Gallery المهندس هانى عبد العظيم، والمهندس أحمد الخولى، والعميد تامر رؤوف والأستاذة لبنى عبد الحميد، والمهندس هشام محمد، والأستاذة شاهندا محمد، والأستاذ محمد حامد، والأستاذة تيسير خليل، والأستاذ عبد الكريم حسن.
وأوضحت الدكتورة ميسون قطب أن الورشة تضمنت تعريف الطلاب بأنواع ماكينات حفر الليزر على المنتجات المختلفة وأساليب الطباعة المختلفة، وكيفية التعامل مع الأقمشة والجلود والخشب والبلاستيك والفايبر والزجاج، بالإضافة لعرض طرق تجهيز الملف وإعداده للتصميم والتنفيذ وتجهيز الماكتات وعمل المجسمات والعينات الأولية للتصميم التى يتم من خلالها تنفيذ المنتج الأولى والإنتاج الكمى للتصميم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكنولوجيا وتطبيقات الحفر بالليزر.. ورشة عمل بـ«فنون تطبيقية حلوان» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.