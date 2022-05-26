تكنولوجيا وتطبيقات الحفر بالليزر.. ورشة عمل بـ«فنون تطبيقية حلوان»

جدة - نرمين السيد - نظمت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ورشة عمل عن تكنولوجيا وتطبيقات الحفر بالليزر لتنفيذ المجسمات والنماذج الأولية مع تنفيذ عينات مجانية للطلاب وتعليمهم الحفر والطباعة على المنتجات المختلفة.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، ونظم المحاضرة والورشة من شركة Hitec Solutions وlaser Gallery المهندس هانى عبد العظيم، والمهندس أحمد الخولى، والعميد تامر رؤوف والأستاذة لبنى عبد الحميد، والمهندس هشام محمد، والأستاذة شاهندا محمد، والأستاذ محمد حامد، والأستاذة تيسير خليل، والأستاذ عبد الكريم حسن.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب أن الورشة تضمنت تعريف الطلاب بأنواع ماكينات حفر الليزر على المنتجات المختلفة وأساليب الطباعة المختلفة، وكيفية التعامل مع الأقمشة والجلود والخشب والبلاستيك والفايبر والزجاج، بالإضافة لعرض طرق تجهيز الملف وإعداده للتصميم والتنفيذ وتجهيز الماكتات وعمل المجسمات والعينات الأولية للتصميم التى يتم من خلالها تنفيذ المنتج الأولى والإنتاج الكمى للتصميم.