جدة - نرمين السيد - قرر محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، تأجيل امتحانات 13 طالبا وطالبة، إلى 30 مايو الجارى، بعد إصابتهم اليوم فى حادث تصادم سيارة كان يستقلها طلاب وطالبات بالصف الثانى الثانوى أثناء توجههم لأداء امتحاناتهم، فى مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والكيمياء للشعبة العلمية ونقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجى.





واطمئن نور الدين اليوم على الطلاب والطالبات إذ أوفد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لمستشفى بلطيم التخصصى، لمتابعة حالة الطلاب والطالبات، مؤكدا على تقديم كل أوجة الرعاية الصحية حتى الخروج. وأكد محافظ كفر الشيخ أنه تقرر عقد امتحان للطلاب يوم 30 مايو الجارى، بدلا من اليوم وفى حالة تعذر أداء أحدهم للامتحان سيتم أداء الامتحان بالدور الثانى بعذر، لتعرضه للحادث، داعيا الله أن يشفيهم، مقدما الشكر لأسر الطلاب.

جدير بالذكر أن 13 طالبا وطالبة فى الصف الثانى الثانوى، أصيبوا فى حادث ارتطام سيارة ربع نقل "بوكس" بالرصيف بنفق البرلس، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزى، لتلقى الإسعافات اللازمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصيبوا فى حادث سير.. تأجيل امتحانات 13 طالبا وطالبة لـ 30 مايو بكفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.