قومى المرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عمرو واكد

جدة - نرمين السيد - أعرب المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه عن بالغ غضبه ورفضه التام للاساءة التى وجهها المدعو عمرو واكد لسيدات مصر، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" ، حيث نشر "استفتاء" يتضمن تعمد توجيه الإهانة للمرأة المصرية.





وأكدت الدكتورة مايا مرسى فى بيان أصدرته اليوم، أن الخط الساخن لمكتب شكاوى المجلس قد تلقى العديد من الشكاوى على رقم 15115 من سيدات يرفضن مثل هذا المنشور مما دعا المجلس إلى استخدام اختصاصه القانونى وتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المدعو عمرو واكد لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، علاوة على إرسال خطاب رسمى إلى منصة تويتر لغلق الحساب الرسمى له لما بدر منه من عبارات مسيئة لنساء مصر.

وشددت الدكتورة مايا مرسى على أن المجلس القومى للمرأة يتصدى بكل قوة لكل من تسول له نفسه المساس بكرامة المرأة المصرية بأى شكل من الأشكال، فمكانة وقدر المرأة المصرية تاج على رؤوسنا جميعا ولها كل الأجيال والتقدير والاحترام.

وأعربت عن غضبها من هذا المنشور المسيء للمرأة المصرية العظيمة، وعلى الرغم من حذف ذاك المنشور واعتذار المدعو عمرو واكد، الا أن الفعل قد صدر عنه ويتم تداوله حتى الآن وهذا الأمر غير مقبول.