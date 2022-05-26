جدة - نرمين السيد - أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن امتحان العلوم الذى أداه طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، فى آخر أيام امتحانات نهاية العام الدراسى 2021/2022، جاء فى مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج عن المواصفات التى حددها المركز القومى للامتحانات.





واختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، امتحانات نهاية العام التى انطلقت السبت الماضى، اليوم الخميس بمادة العلوم "عربى ولغات"، حيث أداها ما يقرب من 19500 طالبا وطالبة فى 781 لجنة سير على مستوى المحافظة، إضافة إلى 13 حالة بمستشفى 57357. وحللت اللجنة الفنية لواضعى الامتحان ورقة امتحان مادة العلوم، مشيرة إلى أنها جاءت واضحة ومنسقة الطباعة وجيدة، والأسئلة واضحة ومتدرجة وتقيس المستويات المعرفية المختلفة لدى الطلاب. وجاءت الأسئلة متنوعة بين المقالى والموضوعى، وتشمل جميع أجزاء المنهج، وتناسب الوقت المخصص للإجابة وتسمح بالمراجعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة تختتم امتحانات الإعدادية بالعلوم.. والتعليم: مطابق للمواصفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.