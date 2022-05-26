29 مايو.. إعادة الانتخاب فى اللجنة النقابية بـ«أبسكو» 

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قرارا بتنفيذ قرار رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية بمحافظة القاهرة، يقضى بإعادة الانتخاب فى اللجنة النقابية بالشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو)، وذلك يوم الأحد الموافق 29 مايو 2022.





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