حملة طرق الأبواب.. تطعيم موظفى محافظة القليوبية ضد كورونا (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بحماية المواطنين والاهتمام بالقطاع الصحى لتقديم خدمات مميزة، والذى يعد من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى فاعلية وأمان جميع اللقاحات المتوفرة للوقاية من فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الخميس لفرقة حملة "طرق الأبواب" بمبنى ديوان عام المحافظة، والتى تستهدف تطعيم موظفى الديوان العام ضمن الحملة التى أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، واستهداف المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما بالمنازل بكافة قرى المحافظة خلال الفترة من 22 مايو الجارى إلى 9 يونيو 2022.



وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم الخميس أن مديرية الصحة تقوم بالتطعيم عن طريق 750 فرقة منتشرة فى كل مكان بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية بالمحافظة ومواقع التجمعات (محطات السكك الحديدية، محطات الأتوبيس، الأسواق، الجامعات) وغيرها، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوى الهمم؛ تسهيلا عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف الذى يصل إلى مليون و200 ألف مواطن.



وأضاف أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة نفذت خطة لنشر التوعية بكل الطرق الممكنة والإعلان عن الحملة وتعليق لافتات فى الشوارع والميادين العامة ووضع بالونات وبوابات فى الميادين والإذاعة عن طريق مكبرات الصوت بسيارات الثقافة الصحية والمساجد والمدارس والنشر عن طريق الإذاعة المحلية والموقع الرسمى للمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع "فيسبوك" لحث المواطنين على المشاركة والإسراع فى أخذ اللقاح.