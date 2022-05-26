طلاب ثانية ثانوى يختتمون امتحانات نهاية العام.. و«التعليم»: حققنا المستحيل

جدة - نرمين السيد - وبدأ طلاب الفترة الصباحية الامتحان ورقيا عند الساعة الثامنة صباحا ولمدة 45 دقيقة، وبعد فترة راحة مدتها 15 دقيقة، يبدأون الإجابة على الامتحان الإلكترونى باستخدام أجهزة التابلت، من الساعة التاسعة وحتى الساعة 10:15.

أما طلاب الفترة المسائية، فبدأوا الامتحان الورقى عند الساعة 11:30 ظهرا ولمدة 45 دقيقة، وبعد 15 دقيقة راحة، بدأوا الإجابة على الامتحان الإلكترونى باستخدام أجهزة التابلت، من الساعة 12:30 وحتى الساعة 1:45 ظهرا.

امتحانات الصف الثانى الثانوى

قررت وزارة التربية والتعليم هذا العام الجمع بين نظام الامتحان الورقى والإلكترونى فى امتحانات الصف الثانى الثانوى، حيث يجيب الطلاب على الأسئلة المقالية التى يخصص لها نسبة 30% من الامتحان "ورقيا"، بينما يجيبون على أسئلة الاختيار من متعدد التى يخصص لها نسبة 70% من الامتحان "إلكترونيا" باستخدام أجهزة التابلت المسلمة لهم.

ويقسم زمن الإجابة على الامتحان بين نوعى الأسئلة، حيث يخصص ثلث الوقت للإجابة على الأسئلة المقالية ثم يسلم الطلاب الأوراق، ويبدأون الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد على أجهزة التابلت خلال ثلثى الزمن المتبقى.

وتعقد هذه الامتحانات فى المدارس المجهزة بالبنية التحتية التكنولوجية فقط، سواء كانت حكومية أو خاصة، بحيث يتم اختبار الطلاب على فترتين صباحية ومسائية.

ويؤدى طلاب المدارس المجهزة الامتحان خلال الفترة الصباحية، أما طلاب المدارس غير المجهزة فيجرى تسكينهم بالمدارس المجهزة لأداء الامتحان خلال الفترة المسائية.

وزير التعليم: حققنا المستحيل

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تحتفل بقرب انتهاء أول عام دراسى كامل حضوريًا، منذ تفشى وباء كورونا.

وعن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، قال إن الوزارة بذلت جهدًا غير عاديا لتنظيم الامتحانات لنحو 1.4 مليون طالب، بشكل إلكترونى ونسبة نجاح وصلت إلى 99.9%، رغم تشكيك البعض فى قدرة الوزارة منذ اليوم الأول.

وأضاف، فى تصريحات تليفزيونية، أن فريق العمل بوزارة التربية والتعليم توصل لحل مثالى لتنظيم الامتحانات الإلكترونية، والذى تمثل فى عدم الاعتماد على شبكات الإنترنت بأى حال من الأحوال، فالامتحانات يجرى إرسالها من الوزارة إلى أجهزة "التابلت" الخاصة بالطلاب عن طريق شبكة خاصة بالوزارة، إضافة إلى الكثير من التفاصيل الفنية الأخرى: "فكرة إن امتحانات تتم لـ1.4 مليون طالب بنسبة كفاءة وصلت لـ99.9%، ده فى عالم الـIT مستحيل".

وتابع أن الوزارة الآن أصبح لديها منظومة تقنية وبنوك أسئلة متميزة، تسمح لها بالتعامل الإلكترونى مع هذه الأعداد من الطلاب، كما أن طلاب الصف الثانى الثانوى وأولياء أمورهم أصبح لديهم من الثقة التى تجعل من الممكن تطبيق الامتحانات الإلكترونية على الثانوية العامة العام الدراسى المقبل 2022/2023، مع إضافة تفاصيل تساهم فى ضبط المنظومة.