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البت فى 693 طعنا بالانتخابات النقابية.. اليوم

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محمد صابر 2022-05-26 12:46 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات النقابية العمالية، أنه من المقرر اليوم الخميس البت فى 693 طعنا على أسماء المرشحين فى الانتخابات النقابية العمالية على مستوى 20 مديرية القوى العاملة بالمحافظات من إجمالى 27 مديرية.

وتقدم بالطعون فى 7 مديريات على أسماء المرشحين، وسوف يقوم المستشارين رؤساء اللجان العامة المشرفة على الانتخابات بالنظر فى هذه الطعون.

وأكد الوزير أن اللجان المشرفة الانتخابات النقابية العمالية مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائى من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من يتقدم بطعن على الأسماء المرشحة يتم دراسته من قبل القاضى، لافتًا إلى أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابى قوى يعبر عن العمال ويسهم فى زيادة الإنتاج.

وقال سعفان: إن أنه من المقرر إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية فى مرحلتها الثانية للدورة 2022 / 2026 - غدا وبعد غد (الجمعة والسبت 27 و28 مايو الجارى) وتشمل 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البرى، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأشار الوزير إلى أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها يوم 29 مايو الجارى بمواقع العمل المختلفة، ويوم 30 من نفس الشهر لباقى اللجان، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوى الشأن 31 مايو، والبت فى التظلم أول يونيو 2022، وإيداع الأوراق بمديريات القوى العاملة يومى 2 و3 يونيو المقبل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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