تمكين النساء والفتيات داخل الأسرة.. ندوة افتراضية برئاسة مايا مرسى (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة الدكتورة أفنان الشعيبى، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، والدكتورة أمينة الحجرى المديرة العامة لإدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية والأسرة ممثلة عن معالى الدكتور حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، وبمشاركة وزيرات ووزراء شؤون المرأة ورؤساء الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى ورؤساء ومدراء وممثلى الأجهزة المتخصصة والفرعية لمنظمة التعاون الإسلامى.



وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن شهر مايو من كل عام يشهد الاحتفال باليوم العالمى للأسرة تأكيدا على مدى أهمية الأسرة باعتبارها نواة للمجتمع واللبنة الأساسية فى بنائه ونهضته وتقدمه، مؤكدة على أهمية هذه الندوة التى تعد احدى الفعاليات التى يتم تنظيمها فى إطار رئاسة مصر للدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى للمرأة تأكيدا على الاهتمام بدور الأسرة المحورى فى عملية البناء والتنمية والتقدم فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى ولتسليط الضوء على نجاحات دولنا فى تطوير السياسات والبرامج الموجهة نحو الأسرة ولتعميم الاستفادة وإتاحة الفرصة لتبادل تلك الخبرات والنجاحات بين الدول وبعضها لتعزيز تلك السياسات وتعزيز القدرات الوطنية لمعالجة قضايا الأسرة، مما ينعكس ايجابا على تحقيق التقدم والنهضة بدولنا.



كما عرضت الدكتورة مايا مرسى أحد أهم جهود مصر فى هذا المجال وهو "المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية" والذى يعد أكبر مشروع تنموى شامل فى تاريخ مصر الحديث ويحظى بدعم سياسى غير مسبوق، حيث يستهدف الاستثمار فى البشر بكل ما لدى الدولة من أدوات وموارد إيمانا بأن نجاح هذا الاستثمار يشكل حجر الأساس لبناء دولة قوية تستطيع خلق حياة كريمة لكافة مواطنيها.



وأكدت الدكتور مايا مرسى أن الارتقاء بخصائص الأسرة تعد أحد أهم عوامل قوة الدولة المصرية من حيث مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل، مشيرة إلى أنه لأول مرة تعتمد الدولة فى إدارة هذا الملف على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، مضيفة أن الهدف الإستراتيجى العام لخطة تنمية الأسرة المصرية يتمثل فى الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكانى، والإرتقاء بالخصائص السكانية، وأن الخطة تتضمن عدة محاور تتمثل فى محور التمكين الاقتصادى، ومحور التدخل الخدمى (خدمات الصحة الإنجابية)، ومحور التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، ومحور التحول الرقمى ومتابعة وتقييم، إلى جانب محور التدخلات التشريعية.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن "المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية" يركز فى محاوره المختلفة على تقديم حوافز إيجابية، وهو ما يتسق مع هدف المشروع فى تحقيق تنمية بشرية شاملة والإرتقاء بجودة حياة الانسان المصرى بما ينعكس بالإيجاب على الأسرة المصرية، ويقتضى تنفيذه تعاون وتكامل الأدوار بين جميع شركاء التنمية والمتمثلة فى الحكومة، والمنظمات الأهلية، والقطاع الخاص، ويتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وفقا لمبادرة حياة كريمة المشروع الأكبر فى تاريخ مصر أيضا فى 52 مركز بمحافظات الجمهورية.



وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة أن المشروع يتضمن محاور للتمكين الاقتصادى والتدخل الخدمى والثقافى والتوعوى والتعليمى ومحور التدخل الرقمى والمتابعة والتقييم، حيث تهدف من خلال محور التمكين الاقتصادى تمكين اقتصادى للسيدات، لتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات والتثقيف المالى، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع صغير، وإنشاء وحدات إنتاجية، مشيرة إلى العمل على محور التدخـل الخــدمـــــى ليتضمن خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل الصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع من خلال تدريب وتوطين 1500 طبيبة، والتعاون مع 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات الصحة الانجابية، إلى جانب تجهيز مراكز الخدمة المتنقلة، فضلا عن تقديم سلات غذائية برنامج الــ 1000 يوم الأولى فى حياة الطفل.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى تكثيف العمل على محور الثقافى والتوعوى والتعليمى فى رفع وعى المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية وذلك باستخدام دراما وتليفزيون، وفعاليات ميدانية فى القرى، وفعاليات توعوية وورش حكى للأطفال، دور رجال الدين، أنشطة بالتعاون مع المدارس والجامعات، دورات للمقبلين على الزواج.



وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن المشروع القومى يركز على تعزيز التـحول الـرقمى فى ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كل البيانات والمعلومات للمشروع القومى لتنمية الأسرة، وكذلك التأكد من إدارة المشروع بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال بناء منظومة الأسرة المصرية لربط قاعدة بيانات وحدات تنمية الأسرة بكافة قواعد البيانات من المبادرات المختلفة، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بقيادة وزارة التخطيط والتنمية المصرية للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن المشروع يتضمن أيضا الوثيقة الادخارية المؤجلة وهى عبارة عن برنامج حوافز مالية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التى تحقق أهداف المشروع، ويتم تنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات (زيجات حديثة أو قائمة) واللاتى لديهن طفلين على الأكثر، ويشترط أن لا يقل سن السيدات عند الانضمام للبرنامج عن 21 عاما ولا يزيد عن 40 عاما.

كما أشارت إلى برنامج الحافز المادى وهو وثيقة التأمين حيث يتم صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 سنة بشرط الإلتزام بعدة ضوابط تتمثل فى إنجاب طفلين على الأكثر، الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، إلى جانب الفحص الدورى لسرطان الثدى والأمراض غير السارية.

وختاما، أعربت الدكتورة مايا مرسى عن تطلعها أن تحقق هذه الندوة هدفها الأساسى فى تعظيم الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة بدولنا الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى حول السياسات والبرامج الموجهة نحو الأسرة فى تمكين المرأة داخل الأسرة، مضيفة قائلة: "أنا على ثقة فى قدرتنا على تحقيق المزيد من التعاون والشراكة لخدمة قضايا المرأة فى دولنا فى ظل منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى والتى تعد خير دليل على اتحادنا وقوتنا، كما تعكس التزام صادق من الدول الأعضاء على مواصلة الطريق نحو إنشاء إطار شامل لتعزيز وتحسين وضع المرأة، وتحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين والتمكين فى جميع المجالات بما فى ذلك ما يتعلق بالسياسات والبرامج الموجهة داخل الأسرة".

ووجهت الدكتورة مايا مرسى التهنئة إلى كل من البحرين وبنجلاديش واليمن لانضمامهم إلى منظمة تنمية المرأة.

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للندوة كلمات لكل من الدكتورة أفنان الشعيبى، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، والدكتورة أمينة الحجرى المديرة العامة لإدارة الشئون الثقافية والاجتماعية والأسرة والتى أشادت خلالها بالجهود المصرية قائلة "أثمن الجهود التى قامت بها مصر فى دعم منظمة تنمية المرأة والسماح لها بالقيام بمهامها وذلك منذ دخول نظامها الأساسى حيز النفاذ عام 2020 وبما فى ذلك من تخصيص مقر مستقر لها مع التجهيزات الضرورية".

ومن الجدير بالذكر أن الندوة تضمنت عروضا لوزيرات ووزراء شئون المرأة ورؤساء الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى حول جهود دولهم وانجازاتهم وممارساتهم الناجحة فى مجال تمكين النساء والفتيات فى الأسرة وعلى جميع الأصعدة الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية والتدخلات القانونية بهدف تبادل الخبرات بين الدول فى هذا المجال، كما شهدت الندوة مشاركة رؤساء الأجهزة المتخصصة والفرعية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى ذات الصلة فى عرض تجاربهم المعنية بموضوع الندوة.