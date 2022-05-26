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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /700166/النائب-أحمد-فتحي-نحرص-على-وجود-أكبر-قدر-من-المزايا-فى-قانون-حقوق-المسنين

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المجلس حريص على وجود أكبر قدر من المزايا فى قانون حقوق المسنين، الذى خضع للنقاش المجتمعى.

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النائب أحمد فتحي: حريصيين على وجود أكبر قدر من المزايا فى قانون حقوق المسنين

وأوضح فتحي، خلال تصريحات له اليوم، أنه قام خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب لمناقشة بحقوق المسنين، بعرض الطلبات والاقتراحات التي جمعها خلال الزيارات الميدانية التي قام بها بعدد من النوادي مثل الغابة والزهور والشمس، بالإضافة إلي الزيارات الميدانية بعدد من المحافظات.

قانون حقوق المسنين

وأشار وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إلي أن المسن يبدأ من 65 عاما، كما أن هناك المسن الأولى بالرعاية والذى يهدف القانون إلى تقديم الرعاية الصحية له والمعاش والتضامن الاجتماعى، موضحا أن القانون شمل اعفاءات للمسنين بالمواصلات العامة ومراكز الشباب والاندية والمسارح الفنية، بالإضافة إلي الاهتمام بملف الصحة الشامل لكبار السن.

ولفت النائب أحمد فتحي، إلي أن الدولة المصرية تهتم بضمان حقوق المسنين اقتصادياً وصحياً، وثقافياً، واجتماعياً، وترفيهياً، بالإضافة إلى توفير لهم معاش مناسب حتي يستطيع أن يكفل لهم حياة كريمة.

لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

وشارك النائب أحمد فتحي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.