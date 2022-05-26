بحضور الفريق أسامة ربيع..نقل النواب تناقش موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2022\2023

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /700162/بحضور-الفريق-أسامة-ربيعنقل-النواب-تناقش-موازنة-هيئة-قناة-السويس-للعام-المالي-20222023
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022\2023، لهيئة قناة السويس، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس .
نقل النواب تناقش موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2022\2023
دوت الخليج
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة، وافقت على الموازنة الخاصه بديوان عام وزارة النقل،للعام المالي 2022\2023، والتي وصلت الي ٤٢،٠٦٢،٠٠٠ مليون جنيه، ووصلت الخطة الاستثمارية ٥٠،٠٤٤،٠٠٠ للعام المالي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
وكان رئيس اللجنة، أشاد بموازنة ديوان عام وزارة النقل، بتحقيقها فائض وزيادة في الايرادات بنسبه ٢٠٪ متمنيا ان تحذوا كل الهيئات حذو ديوان عام الوزارة.
وتابع علاء عابد الي ان دورنا كنواب عن الشعب، وسلطة تشريعية هو التعاون التام مع السلطه التنفيذيه وليس المراقبه فقط، واللجنه تتبع نهج مساعدة السلطة التنفيذيه، ونحن داعمين للحكومه والجميع يعمل من اجل مصلحه المواطن المصري.
ومن جانبه اثني النائب الدكتور جمال السعيد، زيادة ايرادات تتجاوز ٢٠ % قائلا: ان هذا رقم كويس ولكن نامل في زيادته، مشيدا بزيادة الحوافز لايجابيه للمتميزين، ونحن مع الحوافز الاضافية لاضافة المنافسة النزيهه بين العاملين.
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