انت الان تتابع تفاصيل خبر برنامج استشفائي للاعبي الأهلي استعداداً لمواجهة الوداد المغربي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /700159/برنامج-استشفائي-للاعبي-الأهلي-استعدادا-لمواجهة-الوداد-المغربي

حدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي برنامجا استشفائيا للاعبين لتنفيذه اليوم الخميس، فى المران الجماعي للفريق المقرر إقامته في التاسعة مساء اليوم على ملعب الاتحاد الرياضي البيضاوي، في إطار التحضير لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد المغربي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما اجتمع واجتمع موسيماني المدير الفني للأهلي مع الجهاز الفني للفريق صباح اليوم لتحديد تفاصيل البرنامج التدريبي الخاص باللاعبين.

نتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف

تأهل النادي الأهلي رسميا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي في مجموع المباراتين بنتيجة بنتيجة 2-6.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة على ملعب السلام بالقاهرة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، على ملب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتعيد تلك المواجهة بين الأهلي والوداد ذكريات نهائي نسخة 2017 والتي خسرها الأهلي لصالح الوداد الذي توج بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 1-2 في مجموع اللقائين، حيث كانت المبارة النهائية بنظام الذهاب والعودة حينها.