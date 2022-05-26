انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد استغاثته من الإهمال الطبي.. تطورات الحالة الصحية لـ نادر أبو الليف حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /700153/بعد-استغاثته-من-الإهمال-الطبي-تطورات-الحالة-الصحية-لـ-نادر-أبو-الليف

كشف الفنان نادر أبو الليف تعرضه لأزمة صحية منذ قليل وكانت السبب في نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية بسبب مشاكل في القلب والرئتين.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية لـ نادر أبو الليف

الحالة الصحية لـ نادر أبو الليف

أصيب الفنان والمطرب نادر أبو الليف مؤخرًا بأزمة تنفسية مفاجئة وذلك بسبب ضعف عضلة القلب بالإضافة إلى معاناته مع مشاكل في الرئتين عقب الانتهاء من عرض مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم "عنبر 7".

وكانت مسرحية أبو الليف الجديدة قد انطلق عرضها منذ الخميس الماضي وذلك على مسرح عبد المنعم جابر في محافظة الإسكندرية.

وشارك نادر أبو الليف متابعيه وجمهوره بنشره صورة له داخل المستشفى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

نادر أبو الليف في المستشفى

وعلق المطرب على الصورة قائلا: "بقالي نص ساعة عايز دكتور العناية المركزة لأني تعبان ومحتاجه، وواضح إنه نايم ومش عايز يقوم من النوم حد يقولي دكتور إيه ده".

ويشار أن أبو الليف مازال يتواجد حاليا في العناية المركزة لإجراء بعد الفحوصات حتى تتحسن حالته الصحية ويستطيع العودة لمنزله.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان نادر أبو الليف هي مسرحية عنبر 7 التي تعرض حاليًا وتدور ضمن إطار كوميدي ساخر، ويشارك في بطولة العرض المسرحي كلا من الفنان القدير صبري عبدالمنعم، ومحمد عبدالجواد، وآخرين من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، وتعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

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وكان قبلها قد شارك الفنان نادر أبو الليف في بطولة عرض مسرحي بعنوان حوش بديعة وكان يعرض على خشبة مسرح بيرم التونسي بالشاطبي وأيضًا على المسرح العائم في القاهرة، ويشار أن هذه المسرحية حققت نجاحا كبيرًا وقت عرضها.

وشارك أبو الليف في بطولة مسرحية حوش بديعة كلا من انتصار، نوال سمير، سليمان عيد، تتيانا، عبير مكاوي، أشرف مصيلحي، وإسلام عبد الشفيع، وآخرين والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، إخراج ياسر صادق.