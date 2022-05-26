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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /700148/محلية-البرلمان-تتابع-اجراءت-الدولة-لمواجهة-ظاهرة-التعدي-علي-الأراضي-الزراعية-وأملاك-الدولة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني، استمرار متابعة الأجرائات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها، إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها بهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية.

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محلية البرلمان تتابع اجراءت الدولة لمواجهة ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

كما يتم تأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذالك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات وخاصة محافظة المنيا.

وكانت اللجنة ناقشت مشروعي قانونين بربط موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، لمحافظتي الإسكندرية والجيزة.

يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية "، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و 14/12/2021، حيث يستهدف القرض تطوير 12 محول بالسد العالي بجانب استبدال 5 محولات ٱخرين بمحطة كهرباء خزان أسوان 1 فضلا عن استبدال محولين آخرين بمحطة كهرباء خزان أسوان 2.

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، أن القرض المعروض سيسهم فى بشكل كبير فى تطوير قطاع الكهرابء، وذلك فى اطار خطة وزارة الكهرابء والطاقة المتجددة تطوير محطات التوليد العاملة على الشبكة الموحدة، وبالأخص محطت توليد الكهرابء ممن السد العالي وخزان اسوان1 وخزن اسوان 2.

وأضافت أن احكام وشروط هذا القرض ميسرة جدا وذلك من حيث فترة السداد وسعر الفائدة .