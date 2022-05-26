مُشاركة سفارة جمهورية مصر العربية في صربيا في الاحتفال بيوم أفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 12:28 مساءً - شاركت السفارة المصرية في صربيا في الاحتفالية الخاصة بيوم أفريقيا، والتي أُقيمت في القصر الرئاسي "قصر صربيا" بالعاصمة بلجراد، وحضرها كل من ضيف الشرف نائب وزير الخارجية الصربي "نيمانيا ستاروفيتش"، وعدد من كبار المسئولين والشخصيات العامة، إضافةً إلى عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في صربيا والقيادات السياسية والثقافية الصربية.

حرص السفير باسل صلاح، سفير جمهورية مصر العربية في صربيا، على أن تكون مُشاركة السفارة المصرية فاعلة في الاحتفالية، بدايةً من مرحلة الإعداد والتنسيق مع نظرائها من السفارات الأفريقية الأخرى في بلجراد على مدار الشهرين الماضيين، وانتهاءً بمساهمة السفارة فى تقديم عدد من المقتنيات والمعروضات التي تُعبر عن الثقافة المصرية للزائرين خلال الاحتفالية.

شهدت الاحتفالية إلقاء بيان رسمي لضيف الشرف الصربي، وعزف السلاميّن الوطني لصربيا وللاتحاد الإفريقي، وتقديم بعض الفرق الشعبية الأفريقية المٌقيمة في صربيا لعدد من العروض الفنية التي لاقت ترحيبًا كبيرًا من كافة الحاضرين.

أبرز نائب وزير الخارجية الصربى في بيانه اعتزازه بيوم الصداقة الصربية/ الأفريقية، مؤكدًا على أهمية العلاقات الصربية/ الأفريقية، ومبرزاً ضرورة العمل على زيادة التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية بين الجانبين اعتمادًا على الأولويات التي تطرحها أجندة الاتحاد الأفريقي لهذا العام.