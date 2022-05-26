وزيرة التضامن تستقبل وفدًا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 12:28 مساءً - وزيرة التضامن الاجتماعي:التحالف يستعرض جهوده خلال شهر رمضان المبارك في المرحلة الأولى من مبادرة وصل الخير.. ويناقش محاور المرحلة الثانية والتي سوف تمتد حتى أواخر العام الجاري بغرض المساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا

- سنبذل قصارى الجهود المشتركة لتعزيز قواعد البيانات وللتأكد من حسن استهداف الفئات المستحقة

استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وفدًا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة والتحالف خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني.

وحضر اللقاء من جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدكتورة نهي طلعت عبد القوي أمين سر التحالف، والأستاذة عهود وافي عضو التحالف ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمهندس عمرو لاشين مستشار وزيرة التضامن للجمعيات والعمل الأهلي.

وشهد اللقاء استعراض التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الجهود التي قام بتنفيذها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في المرحلة الأولى من مبادرة وصل الخير والتي تضمنت تقديم دعم نقدي وغذائي وطبي للفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى البحوث الميدانية المستمرة من خلال فرق المتطوعين، كما تم مناقشة محاور المرحلة الثانية من المبادرة والتي سوف تمتد حتى أواخر العام الجاري بغرض المساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي إستراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي في مختلف المجالات، ومنها برامج الحماية الاجتماعية، ومشروعات التمكين الاقتصادي بما يشمل التدريب من أجل التشغيل، والتوسع في الإقراض متناهي الصغر وإقامة الوحدات الانتاجية التي تنفذها الوزارة من خلال برنامج "فرصة"، وذلك في إطار استراتيجيتها للتحول من دعم الأسر الأولى بالرعاية إلى التشغيل والمشاركة في سوق العمل، بما يؤدي إلى تمكين الأفراد اقتصاديا وإخراجهم تدريجيا من الفقر، بالإضافة إلى التحسن التدريجي في مؤشرات التنمية للأسر الأولى بالرعاية.

كما قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتوضيح أجندة عمل الوزارة في الفترة المقبلة لدعم العمل الأهلي في مصر، وبصفة خاصة الشبكة الإلكترونية المتكاملة لخدمات المجتمع المدني والمستفيدين منها بهدف تنظيم وحوكمة جهود وموارد العمل الأهلي.

كما استعرضت القباج خطة تطوير أكاديمية المجتمع المدني المتوقع إطلاقها لتننمية قدرات المنظمات الأهلية، بالإضافة إلى إعداد أول مؤشر لتصنيف الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، وإطلاق استراتيجية التطوع وقاعدة بيانات التطوع المخطط أن تشمل البيانات المتكاملة والمصنفة للمتطوعين في مصر.

وأبدت كل من وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استعداهم للتعاون في المبادرات التنموية المختلقة.

كما شهد اللقاء الاتفاق علي أهمية تبادل قاعدة بيانات الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي للوزراة، لضمان الرشادة والكفاءة في استهداف المستفيدين من أنشطة الدعم النقدي للتحالف الوطني، وأفادت الوزارة كامل استعداها لتقديم كل العون لنجاح "جهود اعضاء التحالف"، وسعادتها بصعود أجيال شابة تدفع بجهود الدولة وتضفي عليها ابتكارا وحماسا يشعر به الجميع في الآونة الأخيرة على هامش مؤتمرات الشباب التي اطلقها السيد رئيس الجمهورية، وسيمتد دعم الوزارة على المستوى المحلي من خلال التنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق علي عقد اجتماع دوري بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لبحث تنسيق تدخلات المجتمع الأهلي في مختلف المجالات.