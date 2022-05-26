أخبار مصرية

ضبط محكوم عليه هارب من حكم بالسجن المؤبد

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 12:28 مساءً - فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تردد (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية - والمطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فـى قضية "مخدرات" ، وسبق إتهامه فى 5 قضايا ما بين "مخدرات - سلاح - شروع فـى قتل") على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل إقامته ، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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