ضبط محكوم عليه هارب من حكم بالسجن المؤبد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 12:28 مساءً - فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تردد (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية - والمطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فـى قضية "مخدرات" ، وسبق إتهامه فى 5 قضايا ما بين "مخدرات - سلاح - شروع فـى قتل") على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل إقامته ، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.