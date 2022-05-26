تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان .. المكتب الفنى بمجلس الوزراء وفريق وحدة حياة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 12:28 مساءً - تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء الإجتماع الدورى لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " بضرورة قيام المسئولين بالمرور الميدانى اليومى للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ بهذه المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام للإسراع بهذه المعدلات طبقاً للبرامج الزمنية المحددة ، وفى هذا الإطار قام فريق عمل وحدة حياة كريمة بقيادة المهندس ناجح مصطفى بمرافقة المهندس حازم محمد عضو المكتب الفنى لرئاسة مجلس الوزراء على مدار 4 أيام بمتابعة المشروعات الجارية بـ ٤ قرى بمركز كوم أمبو وهى قرى العباسية وحجازة والكفور وإقليت حيث يضموا 100 قرية وتابع ونجع وعزبة بإجمالى 175 ألف نسمة ، بجانب تفقد قريتى بلانة والدكة بمركز نصر النوبة واللاتين يضمان 10 توابع بواقع 42 ألف نسمة ، بالإضافة إلى قريتى غرب أسوان وغرب سهيل بمركز أسوان ، وقد أشار المهندس ناجح مصطفى بأن الجولة الميدانية شملت تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمى بقرية حجازة ومجمع الخدمات بقرية الكفور حيث وصلت نسبة التنفيذ بهما إلى 85 % ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بسبيل أبو ناجى بقرية الكفور بنسبة تنفيذ 55% ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء وحدة تنمية الأسرة والطفولة بقرية فطيرة قبلى وهى عبارة عن حضانة وورش تدريب لمحو الأمية ، بجانب عيادات لتنظيم الأسرة والعنايه بالطفل حيث بلغت نسبة التنفيذ فيها إلى 40 % ، فضلاً عن تفقد مشروع ( سكن كريم ) بقرية الكفور والذى يضم إنشاء 7 عمارات وبنسبة تنفيذ وصلت 30 % ، موضحاً بأنه فيما يتعلق بقريتى بلانة والدكة فقد قام أعضاء وحدة حياة كريمة وعضو المكتب الفني بمجلس الوزراء بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع محطة مياه الشرب بنسبة تنفيذ 40 % ، وبطاقة 1500 م3/يوم ، كما تم المرور على موقع سوق بلانة والذى يجرى إنشاؤه على مساحة 1750 م2 بنسبة تنفيذ 60 % ، ويضم 75 بايكة وإستراحات ودورات مياه عمومية وكافتيريا ، وتم كذلك المرور على مشروع الصرف الصحى ببلانة ، وإستكمل ذلك بالمرور على مشروعات قرية الدكة والتى ضمت متابعة الأعمال الجارية بنقطة إسعاف دابود بنسبة تنفيذ 90 % ، وأيضاً مدرسة عبد الستار ميرغنى بدابود ، والمجمع الزراعى بالدكة بنسبة تنفيذ 85 % ، ومجمع الخدمات بنسبة تنفيذ 75 % ، ومركز شباب كشتمنة بنسبة تنفيذ 90 % ، مع متابعة مشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بطول 15 كم ، فيما تم البدء فى أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحى بواقع 4 ألاف وصلة وبطول 23 ألف متر ، وتم فى نفس الجولة متابعة الأعمال الجارية بمدرسة الدكة الإعدادية بنسبة تنفيذ 40 % ، وتم التوصية بسحب الأعمال من الشركة المنفذة لتأخرها فى التنفيذ ، وفى نفس السياق إستكمل أعضاء وحدة حياة كريمة وعضو المكتب الفني بمجلس الوزراء بتفقد مشروع الصرف الصحى بقريتى غرب أسوان وغرب سهيل التابعين لمركز أسوان حيث بلغت نسبة التنفيذ لأعمال الشبكات بالقريتين ما بين 10% إلى 25 % ، وجارى العمل فى محطات المعالجة ، وخلال الجولة التفقدية نقل فريق عمل وحدة حياة كريمة تعليمات محافظ أسوان المشددة بشأن سرعة تلافى الملاحظات التى تم رصدها ومنها ضرورة تهيئة الموقع العام أمام المجمعات الخدمية والزراعية تمهيداً لإفتتاحها ، بالإضافة إلى ضرورة وضع بانرات ولوحات تعريفية بمواقع المشروعات المختلفة ، مع تكثيف الجهود لرفع مستويات الأداء ببعض المشروعات التى تشهد تباطؤ فى إنجاز الأعمال فى مواعيدها المحددة ، بينما أشاد عضو المكتب الفنى بمجلس الوزراء بالمشروعات التى تم الإنتهاء منها ، ولاسيما فيما يتعلق بجودة التشطيبات النهائية ، وهو الذى يتطلب الإستمرار على نفس النهج لزيادة معدلات الإنجاز وتنفيذ المشروعات المدرجة بالجودة المطللوبة داخل القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية .