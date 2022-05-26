التنظيم والإدارة: اهتمام كبير بالاستثمار فى تنمية العاملين بالجهاز الإدارى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار فى تنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإدارى بشكل عام، والشباب بشكل خاص، لذا ركزت فى وضع خطة الإصلاح الإدارى عام 2014 على أن تكون خطة استراتيجية تشمل كل مناحى العملية الإدارية.





جاء ذلك خلال فعاليات جلسة "أثر التطوير المؤسسى على النهوض بالمنظومة الشبابية والرياضة"، والتى عقدت فى إطار منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب 2022، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بحضور رئيس معهد التخطيط القومى الدكتور أشرف العربى، ومستشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى علاء مختار، وأدار الجلسة الإعلامى حسانى بشير.

واستعرض رئيس الجهاز،جهود الحكومة المصرية فى مأسسة عملية الإصلاح الإدارى وضمان استدامته، والخطوات التنفيذية للوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن، مشيرا إلى المبادئ التى وضعتها الحكومة لتنفيذ عملية الإصلاح، والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الإدارة العامة والخدمات المقدمة من الجهاز الإدارى للدولة للمواطنين، إذ أن المواطن هو المقصد والهدف من عمليات الإصلاح.

وفى رده على سؤال بشأن جهود الدولة المصرية لبناء وتنمية قدرات الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، قال الدكتور صالح الشيخ إن الحكومة كلفت الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتنفيذ خطة تدريبية متكاملة؛ لرفع قدرات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، وبالفعل وضع الجهاز خطة متكاملة وانتهى من تدريب أكثر 75 ألف متدرب، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية المتخصصة، ومن المقرر عقب الانتهاء من عملية الانتقال، البدء فى تدريب باقى موظفين الدولة تباعا.

وبشأن كيف يمكن للحكومات مواجهة مقاومة التغيير التى قد تحدث من بعض الموظفين، أضاف إن الإنسان بطبعه عدو ما يجهل، لذا لابد من توعية مجتمع الموظفين بالخطط والإجراءات الإصلاحية، ومردودها على تحسين وتطوير بيئة العمل، ليكونوا شركاء فى تنفيذ الخطة الموضوعة والتى ينبغى أن تتم بشكل دقيق، إلى جانب اعتماد قانون باريتو وقاعدة "80/20".