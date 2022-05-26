وأشار محافظ القليوبية فى بيان اليوم الخميس، إلى أن مركز ومدينة شبين القناطر جاء فى المركز الأول حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 896 مشروعا بقيمة تمويل 310 ملايين جنيه يليه مركز ومدينة طوخ حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 877 مشروعا بتمويل بلغ 164 مليون جنيه.
ووجه الهجان القيادات التنفيذية بالمحافظة بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
وأوضح المحافظ أن برنامج "مشروعك" يسهم فى القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد فى عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل توفر له حياة كريمة وتحسين مستوى معيشتهم وتسهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة فى كل مجالات العمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتكلفة 324 مليون جنيه.. تنفيذ 3911 مشروعا ضمن مبادرة «مشروعك» بالقليوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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