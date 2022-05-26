بتكلفة 324 مليون جنيه.. تنفيذ 3911 مشروعا ضمن مبادرة «مشروعك» بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن إجمالى حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 3911 مشروعا بإجمالى تكلفة 324 مليون جنيه لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.





وأشار محافظ القليوبية فى بيان اليوم الخميس، إلى أن مركز ومدينة شبين القناطر جاء فى المركز الأول حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 896 مشروعا بقيمة تمويل 310 ملايين جنيه يليه مركز ومدينة طوخ حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 877 مشروعا بتمويل بلغ 164 مليون جنيه.

ووجه الهجان القيادات التنفيذية بالمحافظة بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن برنامج "مشروعك" يسهم فى القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد فى عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل توفر له حياة كريمة وتحسين مستوى معيشتهم وتسهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة فى كل مجالات العمل.