بتكلفة 12.5 مليون جنيه.. تسليم معدات المحطة الوسيطة المتحركة بالبدرشين

جدة - نرمين السيد - أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن قيام الوزارة بتسليم اليوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة بتكلفة 12.5 مليون جنيه.





وأكد شعراوى، أن معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة البدرشين تتضمن 4 سيارات رأس جرار نصف مقطورة سعة 40م3 و1 لودر 1.3 م3، وذلك ضمن تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات والمتضمن دعم محافظة الجيزة بمحطة وسيطة متحركة بمدينة البدرشين للمساعدة فى نقل التولد اليومى من المدينة، لافتا إلى أن إجمالى حجم الإستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الجيزة بلغ 137.5 مليون جنيه.

ووجه وزير التنمية المحلية بالإسراع فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.

وأشار شعراوى إلى أنه تم تسليم المدفن الصحى بمنطقة شبرامنت بتكلفة 35 مليون جنيه، كما يتم حاليا إنشاء المحطة الوسيطة الثابتة بمنشأة القناطر بتكلفة 27 مليون جنيه، وأيضا يتم إنشاء مدفنين صحيين بمدينتى العياط وأطفيح بتكلفة 42 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، كما سيتم توريد عدد 3 محطات وسيطة متحركة بمدن (الصف – أطفيح – أبو النمرس) وذلك لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن وتبلغ تكلفة تلك المحطات 21 مليون جنيه.



وأوضح شعراوى، أنه تم تدريب السائقين بالمحافظة على استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات، بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات، لافتا إلى حرص الوزارة على عمليات رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالمنظومة بجميع المحافظات وفى مختلف التخصصات من خلال توفير التدريب النظرى والعملى والميدانى.



ولفت وزير التنمية المحلية، إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدا أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.