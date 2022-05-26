تكليف أسامة بلبل بتسيير أعمال «صحة الغربية»

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم، قرارا بتكليف الدكتور أسامة أحمد أحمد بلبل، طبيب بشرى بمديرية الشئون الصحية بالمنيا للقيام بتسيير أعمال مديرية الشؤون الصحية بالغربية، لمدة 3 أشهر.





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