طارق عامر رئيسا للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد

جدة - نرمين السيد - اختارت مجموعة البنك الدولى طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى لترأس الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى المقرر عقدها فى أكتوبر المقبل، بحضور محافظى البنوك المركزية ووزراء المالية للدول المشاركة.





وذكر البنك المركزى فى بيان اليوم الخميس - أن عامر يلقى كلمة الافتتاح للاجتماعات ومعه رئيس البنك الدولى ومديرة صندوق النقد الدولى، كما يرأس مجلس محافظى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

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