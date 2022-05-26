محافظة جنوب سيناء: تنفيذ مشروع المرصد الحضرى ليتواكب مع رؤية 2030

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم - أن المرصد يعمل على تحليل مجموعة البيانات المتاحة والمتوفرة من مركز المعلومات بالمحافظة وإدارة التخطيط العمرانى والوحدة الجيو مكانية للتوصل إلى مجموعة من المؤشرات الهامة، وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030، الأمر الذى بدوره يحقق أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها الأمم المتحدة لنمو القدرات البشرية وتمكين الشعوب من حياة كريمة.

وأوضحت أن المشروع يهدف لإصدار المؤشرات المتوقعة من المرصد الحضرى إلى قياس معدلات التنمية فى مختلف المجالات، مثل التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال قياس مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، وكذلك التنمية العمرانية والاقتصادية والبيئية.

واشار البيان إلى أن المرصد يغطى المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض جنوب سيناء كافة تزامنا مع انطلاقة المحافظة نحو تحقيق التحول الرقمى الكامل، والذى يهدف أيضًا إلى سهولة التعامل مع المواطن والمحافظة على الأصول والسرية ومحاربة المعاملات غير المنضبطة؛ مما يجعل من هذا المشروع نموذجًا متكاملًا يحتذى به فى التطور والتنمية على مستوى تقديم الخدمات ومراقبة التطور الناتج عن تقديمها.