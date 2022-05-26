مصر واليابان تبحثان التطورات الاقتصادية والتعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - بحث سفير مصر فى طوكيو، محمد أبو بكر، مع أكيو ميمورا Akio Mimura رئيس الغرفة اليابانية وكذا غرفة طوكيو للتجارة والصناعة، حجم التطورات الاقتصادية التى تشهدها مصر على كل الأصعدة.





وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، على صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن الجانبين ناقشا التقدم الذى اتسمت كل المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصرى على مدى السنوات القليلة الماضية، الأمر الذى ساهم فى الحد من التداعيات المترتبة على أزمة انتشار فيروس "كورونا" وكذا الأزمة الأوكرانية.

وأعرب السفير أبو بكر عن تطلع الجانب المصرى لضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية فى مصر، خاصة مع ما يوليه السيد رئيس الجمهورية من اهتمام كبير لتعزيز العلاقات مع اليابان على شتى المستويات، وبما يفتح المجال أمام الشركات اليابانية لاتخاذ الخطوات اللازمة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتزايدة فى مصر.

كما نوه السفير المصرى فى هذا الصدد بما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء المصرى من رؤية الحكومة للتعامل مع التحديات التى تفرضها الأزمات الاقتصادية العالمية، وخطط الدولة لدعم تواجد الاستثمار الأجنبى فى مختلف قطاعات السوق المصرى.

وعبر رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية عن رغبته فى تعميق أوجه التعاون خلال الفترة القادمة مع اتحاد الغرف التجارية المصرية ومجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وذلك بهدف العمل على تيسير ضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية فى مختلف المجالات داخل مصر.