التموين تحسم جدل إلغاء تسجيل رقم المحمول كشرط لتحديث البطاقة

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية، وأنه لم يتم إصدار أى قرار فى هذا الشأن.

وشددت على استمرار تطبيق عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية دون إلغاء، حيث يشترط أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم رب الأسرة فى البطاقة المراد تحديث بياناتها، مشيرة إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 يونيو 2022، مع استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة، حيث يمكن لأى ابن من أبناء صاحب البطاقة التموينية تسجيل رقم هاتفه المحمول حال صعوبة تسجيل رقم رب الأسرة، موضحة أنه يتم التحديث من خلال موقع دعم مصر عبر الرابط التالى: "https://www.tamwin.com.eg" أو بوابة مصر الرقمية عبر الرابط التالى: "https://digital.gov.eg" أو من خلال التوجه إلى مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وفى سياق متصل، تم إصدار قرار لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، حيث نص بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، كما شمل القرار أيضا عدم تقديم أى مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفى فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.

وناشد المركز الإعلامى وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية (16528)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).