القباج تبحث مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وفدا من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة والتحالف خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدنى.





وحضر اللقاء من جانب التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الدكتورة نهى طلعت عبد القوى أمين سر التحالف، وعهود وافى عضو التحالف ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعى أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، والمهندس عمرو لاشين مستشار وزيرة التضامن للجمعيات والعمل الأهلى.

وشهد اللقاء استعراض التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الجهود التى قام بتنفيذها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك فى المرحلة الأولى من مبادرة وصل الخير والتى تضمنت تقديم دعم نقدى وغذائى وطبى للفئات الأولى بالرعاية فى مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى البحوث الميدانية المستمرة من خلال فرق المتطوعين، كما تم مناقشة محاور المرحلة الثانية من المبادرة والتى ستمتد حتى أواخر العام الجارى بغرض المساهمة فى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا.

واستعرضت القباج استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى فى مختلف المجالات، ومنها برامج الحماية الاجتماعية، ومشروعات التمكين الاقتصادى بما يشمل التدريب من أجل التشغيل، والتوسع فى الإقراض متناهى الصغر وإقامة الوحدات الانتاجية التى تنفذها الوزارة من خلال برنامج "فرصة"، وذلك فى إطار استراتيجيتها للتحول من دعم الأسر الأولى بالرعاية إلى التشغيل والمشاركة فى سوق العمل، بما يؤدى إلى تمكين الأفراد اقتصاديا وإخراجهم تدريجيا من الفقر، بالإضافة إلى التحسن التدريجى فى مؤشرات التنمية للأسر الأولى بالرعاية.

كما قامت وزيرة التضامن الاجتماعى بتوضيح أجندة عمل الوزارة فى الفترة المقبلة لدعم العمل الأهلى فى مصر، وبصفة خاصة الشبكة الإلكترونية المتكاملة لخدمات المجتمع المدنى والمستفيدين منها بهدف تنظيم وحوكمة جهود وموارد العمل الأهلى.

كما استعرضت القباج خطة تطوير أكاديمية المجتمع المدنى المتوقع إطلاقها لتننمية قدرات المنظمات الأهلية، بالإضافة إلى إعداد أول مؤشر لتصنيف الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مصر، وإطلاق استراتيجية التطوع وقاعدة بيانات التطوع المخطط أن تشمل البيانات المتكاملة والمصنفة للمتطوعين فى مصر.

وأبدت كل من وزارة التضامن الاجتماعى وممثلى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى استعداهم للتعاون فى المبادرات التنموية المختلقة.

كما شهد اللقاء الاتفاق على أهمية تبادل قاعدة بيانات الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى للوزراة، لضمان الرشادة والكفاءة فى استهداف المستفيدين من أنشطة الدعم النقدى للتحالف الوطنى، وأفادت الوزارة كامل استعداها لتقديم كل العون لنجاح "جهود اعضاء التحالف"، وسعادتها بصعود أجيال شابة تدفع بجهود الدولة وتضفى عليها ابتكارا وحماسا يشعر به الجميع فى الآونة الأخيرة على هامش مؤتمرات الشباب التى اطلقها رئيس الجمهورية، وسيمتد دعم الوزارة على المستوى المحلى من خلال التنسيق مع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى بمختلف محافظات الجمهورية.

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على عقد اجتماع دورى بين الوزارة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لبحث تنسيق تدخلات المجتمع الأهلى فى مختلف المجالات.