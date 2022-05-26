إصابة 13 طالب في حادث تصادم بكفر الشيخ

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - أصيب 13 طالب وطالبه في الصف الثاني الثانوي ، في حادث تصادم سيارة ربع نقل" بوكس" بالرصيف بنفق البرلس، صباح اليوم الاربعاء، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الاسعافات الازمة.

دوت الخليج

تلقي اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطار من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل " بوكس" تستخدم في نقل المواطنين، بالرصيف، حيث جرى نقلهم لمستشفى بلطيم التخصصي لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

جميع المصابين طالبات وطلاب

انتقل عدد من ضباط مركز شرطة البرلس لموقع الحادث والمستشفى وتبين أن جميع المصابين طالبات وطلاب تراوحت أعمارهم ما بين 17 عام إلي 18 عام، ليتحرر محضر بذلك.

رفع حالة الطوارئ داخل مستشفى برج البرلس

ومن جانبه أكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم رفع حالة الطوارئ داخل مستشفى برج البرلس المركزي، وذلك لاستقبال المصابين في ذلك الحادث.