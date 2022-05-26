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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /700139/النائب-مصطفي-سالم-يتقدم-بطلب-إحاطة-حول-غياب-الخدمات-البيطرية-اللازمة-للمزارعين-ومربين-الثروة-الحيوانية-بسوهاج

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة"، نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج"، بطلب إحاطة ضد الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، بشأن عدم تشغيل الوحدة البيطرية بناحية الكوم الأصفر بمركز طهطا بسوهاج، وذلك على الرغم من الانتهاء من الأعمال الإنشائية وجاهيزيتها لدخول الخدمة منذ اكثر من عام مضى، فضلا عن عدم تقديم الخدمات البيطرية اللازمة للمزارعين ومربين الماشية و الثروة الداجنة بقري ونحوع طما وطهطا وجهينة .

مصطفى سالم : عدم تشغيل الوحدة البيطرية بالكوم الاصفر رغم جاهزيتها يعد إهدار للمال العام

دوت الخليج

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفي سالم الي أن عدم تشغيل الوحدة البيطرية بناحية الكوم الأصفر على الرغم من تحمل الدولة لعدة ملايين تكلفة الإنشاء والتجهيز على أعلى مستوى يعد أهدارا للمال العام من ناحية وغياب الخدمات البيطرية اللازمة للمزارعين ومربين الثروة الحيوانية من ناحية أخرى .

غياب الخدمات البيطرية اللازمة للمزارعين ومربين الثروة الحيوانية

وقال سالم : أن قرى ونجوع الدائرة الرابعة والتى تضم ( طما و طهطا وجهينة ) تعانى قصورا فى الخدمات البيطرية وحرمان المزارعين والمربين من هذه الخدمات الهامة والتى كفلتها الدولة للجميع خاصة فى المناطق الريفية والزراعة، وأن الاستمرار فى هذا القصور سوف يحدث عجزا كبير فى ناتج الثروة الحيوانية ويؤثر بالسلب على المستوى الاقتصادي للأسرة الريفية والتى تعتمد على تربية الماشية و الثروة الداجنة.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة وزير الزراعة بسرعة التوجيه بتشغيل الوحدة البيطرية بناحية الكوم الأصفر مع تدبير الكوادر الطبية البيطرية اللازمة لخدمة الأهالي مربي الماشية و الثروة الداجنة لتحقيق الهدف الرئيسي لأنشاء الوحدة مع إيجاد حلول دائمة لتوصيل هذة الخدمات لكل قرى ونجوع مراكز طهطا و طما وجهينة.