النائب أشرف رشاد يلقي ندوة تثقيفية بجامعة الوادي الجديد..اليوم

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /700137/النائب-أشرف-رشاد-يلقي-ندوة-تثقيفية-بجامعة-الوادي-الجديداليوم

تستضيف جامعة الوادي الجديد، اليوم الخميس، المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام،النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية بمجلس النواب.

دوت الخليج

اليوم.. اشرف رشاد يلقي ندوة تثقيفية بجامعة الوادي الجديد

ومن المقرر أن يلقي «رشاد» ندوة تثقيفية بعنوان "الهوية المصرية ما بين الحاضر والمستقبل مصر ٢٠٣٠ ".

يحضر الندوة الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وعددًا من أساتذة الجامعة، والطلاب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية "، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و 14/12/2021، حيث يستهدف القرض تطوير 12 محول بالسد العالي بجانب استبدال 5 محولات ٱخرين بمحطة كهرباء خزان أسوان 1 فضلا عن استبدال محولين آخرين بمحطة كهرباء خزان أسوان 2.

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، أن القرض المعروض سيسهم فى بشكل كبير فى تطوير قطاع الكهرابء، وذلك فى اطار خطة وزارة الكهرابء والطاقة المتجددة تطوير محطات التوليد العاملة على الشبكة الموحدة، وبالأخص محطت توليد الكهرابء ممن السد العالي وخزان اسوان1 وخزن اسوان 2.

وأضافت أن احكام وشروط هذا القرض ميسرة جدا وذلك من حيث فترة السداد وسعر الفائدة .