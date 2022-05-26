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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /700136/بسبب-نحافته-الشديدة-توم-هانكس-يثير-الجدل-في-مهرجان-كان-السينمائي-صور

عرض أمس الاربعاء الموافق 25 مايو فيلم إلفيس للفنان العالمي توم هانكس، وذلك في مهرجان كان السينمائي 2022 في دورته الـ 75 وحضر فريق عمل الفيلم جميعهم خلال العرض، وقد ترك الفيلم انطباع جيد لدى الحضور.

دوت الخليج يرصد لكم احتفال توم هانكس بعرض فيلم إلفيس في مهرجان كان السينمائي

فليم إلفيس لـ توم هانكس

وتداول رواد التواصل الإجتماعي صور توم هانكس خلال عرض الفيلم حيث ظهر بنحافة شديدة وانشغل الجمهور بمظهره وبدأت الأقاويل حول أسباب فقدانه الوزن، وأثار قلق البعض حول الحالة الصحية لـ توم هانكس، والبعض الآخر توقع أن فقدان وزنه مرتبط بتحضيره لعمل فنى جديد.

ويستمر المهرجان فى الفترة من 17 إلى 28 مايو، مستأنفاً تقويمه التقليدى بعد عامين من الاضطرابات الوبائية، حيث تم إلغاؤه فى عام 2020، وانتقل العام الماضى إلى يوليو، عندما تم عقده بموجب بروتوكولات COVID الصارمة.

وقال مدير المهرجان تييرى فريمو، فى مؤتمر صحفي: "من التقاليد أن يكون لدينا أصدقاؤنا الأمريكيون دعونا لا ننسى أن مهرجان كان، فى عامى 1939 و1946، تم بناؤه بشكل مشترك، واشتركت فى ابتكاره فرنسا وهوليوود"، سيتواجد الممثل فورست ويتكر لتسلم السعفة الذهبية الفخرية للمهرجان عن إنجازاته مدى الحياة.

مهرجان كان السينمائي

التقطت المخرجة الفلسطينية مها الحاج ، مجموعة من الصور الرسمية مع أبطال فيلمها حمى البحر الأبيض المتوسط أو Mediterranean Feverالذي يعرض ضمن مسابقة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي الدولي.

فيلم حمى البحر الأبيض المتوسط، وهو عمل تدور أحداثه حول كاتب طموح لكنه يعاني من الاكتئاب ويعيش في حيفا، ويساعده جاره المحتال على تنفيذ مخطط خطير.

ويعرض أيضا ضمن مسابقة نظرة ما، فيلم المخرجة المغربية مريم توزاني القفطان الأزرق أو " The Blue Caftan" وهي المشاركة الثانية لها بعدما عرض فيلمها السابق "آدم" لأول مرة بنفس المسابقة.

الفيلم الذي أنتجه زوجها نبيل عيوش، تدور أحداثه حول زوجان يديران متجرا تقليديا لتفصيل وبيع القفطان المغربي، وقاما بتوظيف شاب لمساعدتهما في العمل لتبدأ حياتهما في الانهيار بسبب ميول الزوج المثلية تجاه الشاب